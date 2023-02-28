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Инякин Сидор Кузьмич

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Место рождения

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1821 или 1822

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1822

Отец: Инякин Кузьма Иванович

Мать: Инякина Мария Семеновна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1837 или 1838

Дочь: Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1838

Жена: Инякина Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1840 или 1841

Сын: Инякин Лукьян Сидорович

Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842 или 1843

Сын: Инякин Федор Сидорович

Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Дочь: Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847 или 1848

Дочь: Агафья Сидоровна

Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1859
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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