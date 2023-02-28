Инякин Сидор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1821 или 1822
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1822
Отец: Инякин Кузьма Иванович
Мать: Инякина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Дочь: Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
1840 или 1841
Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1842 или 1843
Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Дочь: Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1847 или 1848
Дочь: Агафья Сидоровна
Мать ребёнка: Инякина Пелагея Алексеевна
Смерть
После 1859