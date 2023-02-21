Инякина Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякина Пелагея Алексеевна

Инякина Пелагея Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 или 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 или 1838

Дочь: Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1838

Муж: Инякин Сидор Кузьмич

Рождение ребёнка
1840 или 1841

Сын: Инякин Лукьян Сидорович

Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842 или 1843

Сын: Инякин Федор Сидорович

Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Дочь: Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847 или 1848

Дочь: Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close