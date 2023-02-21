Инякина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Дочь: Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич
Бракосочетание
До 1838
Муж: Инякин Сидор Кузьмич
Рождение ребёнка
1840 или 1841
Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич
Рождение ребёнка
1842 или 1843
Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Дочь: Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич
Рождение ребёнка
1847 или 1848
Дочь: Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Инякин Сидор Кузьмич
Смерть
После 1850