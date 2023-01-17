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Инякин Василий Кузьмич

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Место рождения

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1805 или 1806

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806

Отец: Инякин Кузьма Иванович

Мать: Инякина Марья

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1827 или 1828

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1828

Жена: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Инякин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Инякин Иуда (Юда) Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Инякин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1836 или 1837

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1842
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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