Инякин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1805 или 1806
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806
Отец: Инякин Кузьма Иванович
Мать: Инякина Марья
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Сын: Инякин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Сын: Инякин Иуда (Юда) Васильевич
Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Инякин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1836 или 1837
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Смерть
1842