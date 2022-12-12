Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 или 1806
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Сын: Инякин Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Сын: Инякин Иуда (Юда) Васильевич
Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Инякин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1836 или 1837
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич
Смерть
После 1850