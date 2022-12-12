Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Акулина [Акилина] Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 или 1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 или 1828

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1828

Муж: Инякин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Инякин Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Инякин Иуда (Юда) Васильевич

Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Инякин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1836 или 1837

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Инякин Василий Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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