Шестова Акулина Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестова Акулина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1745

умерла Между 1795 и 1816

Отец
ИгнатНеизвестно г.р.
Супруги
Шестов Василий ИсаевОколо 1747 г.р.
Дети
Шестов ИванОколо 1764 г.р.
(Шестова) ВасилисаОколо 1767 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1764

Муж: Шестов Василий Исаев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шестов Иван

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Шестова) Василиса

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Николай Шестов

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шестов Федор

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Шестова) Алена

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шестов Филат

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шестов Спиридон

Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Между 1795 и 1816

Похороны
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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