Шестова Акулина
женский, родилась Около 1745
умерла Между 1795 и 1816
ОтецИгнатНеизвестно г.р.
Супруги
Шестов Василий ИсаевОколо 1747 г.р.
Дети
Шестов ИванОколо 1764 г.р.
(Шестова) ВасилисаОколо 1767 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1764
Муж: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шестов Иван
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Шестова) Василиса
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Николай Шестов
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шестов Федор
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Шестова) Алена
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шестов Филат
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шестов Спиридон
Отец ребёнка: Шестов Василий Исаев
Смерть
Между 1795 и 1816
Похороны
Неизвестно