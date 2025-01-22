Николай Шестов Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Шестов

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1773

умер 1830

Отец
Шестов Василий ИсаевОколо 1747 г.р.
Мать
Шестова АкулинаОколо 1745 г.р.
Супруги
Анна ЕфимовнаОколо 1778 г.р.
Дети
ФадейОколо 1798 г.р.
ТрофимОколо 1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Шестов Василий Исаев

Мать: Шестова Акулина

Бракосочетание
До 1795

Жена: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Фадей

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Исаев Михаил

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.08.1812

Сын: Исаев Андрей Николаев

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1830

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