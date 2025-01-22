Николай Шестов
мужской, родился Около 1773
умер 1830
ОтецШестов Василий ИсаевОколо 1747 г.р.
МатьШестова АкулинаОколо 1745 г.р.
Супруги
Анна ЕфимовнаОколо 1778 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Шестов Василий Исаев
Мать: Шестова Акулина
Бракосочетание
До 1795
Жена: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Фадей
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Исаев Михаил
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
23.08.1812
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Смерть
1830