Чужмаров Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧужмаров Сергей Александрович

Чужмаров Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чужмаров Александр Михайлович

Мать: Чужмарова Мария Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.10.1976

Дочь: Чужмарова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Чужмарова Валентина

Рождение ребёнка
24.04.1978

Сын: Чужмаров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Чужмарова Валентина

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужмаров Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Чужмарова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чужмарова Валентина

Смерть
1998
Сыктывкар (Затон) Россия, Республика Коми, Сыктывкар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close