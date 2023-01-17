Чужмаров Сергей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1976
Дочь: Чужмарова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Чужмарова Валентина
Рождение ребёнка
24.04.1978
Сын: Чужмаров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Чужмарова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужмаров Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Чужмарова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чужмарова Валентина
Смерть
1998
Сыктывкар (Затон) Россия, Республика Коми, Сыктывкар