Чужмарова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1976
Дочь: Чужмарова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1978
Сын: Чужмаров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужмаров Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно