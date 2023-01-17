Чужмарова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужмарова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1976

Дочь: Чужмарова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1978

Сын: Чужмаров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужмаров Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Чужмаров Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чужмаров Сергей Александрович

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