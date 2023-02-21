Чужмарова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1976
Отец: Чужмаров Сергей Александрович
Мать: Чужмарова Валентина
Рождение ребёнка
23.08.2001
Сын: Давыдов Руслан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.2006
Дочь: Шевелева Кристина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.2009
Дочь: Шевелева Виктория
Отец ребёнка: не указан