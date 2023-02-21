Чужмарова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧужмарова Елена Сергеевна

Чужмарова Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1976

Отец: Чужмаров Сергей Александрович

Мать: Чужмарова Валентина

Рождение ребёнка
23.08.2001

Сын: Давыдов Руслан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.10.2006

Дочь: Шевелева Кристина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.2009

Дочь: Шевелева Виктория

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close