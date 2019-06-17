Чужмарова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1932
Дата смерти17.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1951
Сын: Чужмаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1953
Дочь: Чужмарова Марина Александровна
Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1961
Сын: Чужмаров Алексанр Александрович
Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1962
Дочь: Чужмарова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужмаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2019
Сыктывкар (Затон) Россия, Республика Коми, Сыктывкар