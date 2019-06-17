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Чужмарова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1932

Дата смерти

17.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1951

Сын: Чужмаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.06.1953

Дочь: Чужмарова Марина Александровна

Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.01.1961

Сын: Чужмаров Алексанр Александрович

Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.09.1962

Дочь: Чужмарова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужмаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чужмаров Александр Михайлович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чужмаров Александр Михайлович

Смерть
17.06.2019
Сыктывкар (Затон) Россия, Республика Коми, Сыктывкар
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