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Чужмаров Владимир Александрович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

04.10.1951

Дата смерти

30.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951

Отец: Чужмаров Александр Михайлович

Мать: Чужмарова Мария Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
17.03.1972

Жена: Чужмарова Антонина Ионовна

Рождение ребёнка
07.12.1972

Дочь: Ермакова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Чужмарова Антонина Ионовна

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.04.1979

Сын: Чужмаров Константин Владимирович

Мать ребёнка: Чужмарова Антонина Ионовна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
30.09.2015
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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