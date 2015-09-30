Чужмаров Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1951
Дата смерти30.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951
Бракосочетание
17.03.1972
Рождение ребёнка
07.12.1972
Дочь: Ермакова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Чужмарова Антонина Ионовна
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.04.1979
Сын: Чужмаров Константин Владимирович
Мать ребёнка: Чужмарова Антонина Ионовна
Смерть
30.09.2015
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми