Борисюк (Кузлина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк (Кузлина) Марина Ивановна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

04.05.1940

Дата смерти

27.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1940

Отец: Кузлин Иван

Мать: Кузлина Просковья Евдакимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Около ?.04.1962

Муж: Борисюк Константин Прокофьевич

Рождение ребёнка
10.05.1963

Дочь: Ефимова Инна Константиновна

Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Сын: Борисюк Эдуард Константинович

Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Сын: Борисюк Эдуард Константинович

Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
27.01.2014

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