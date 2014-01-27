Борисюк (Кузлина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.05.1940
Дата смерти27.01.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1940
Отец: Кузлин Иван
Бракосочетание
Около ?.04.1962
Рождение ребёнка
10.05.1963
Дочь: Ефимова Инна Константиновна
Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич
Рождение ребёнка
27.07.1969
Сын: Борисюк Эдуард Константинович
Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич
Рождение ребёнка
27.07.1969
Сын: Борисюк Эдуард Константинович
Отец ребёнка: Борисюк Константин Прокофьевич
Смерть
27.01.2014