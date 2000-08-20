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Борисюк Константин Прокофьевич

Место рождения

Татарья

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

20.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Борисюк Прокофий

Мать: Борисюк Анисья

Татарья
Бракосочетание
Около ?.04.1962

Жена: Борисюк Марина Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1963

Дочь: Ефимова Инна Константиновна

Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Сын: Борисюк Эдуард Константинович

Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Сын: Борисюк Эдуард Константинович

Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
20.08.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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