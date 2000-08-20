Борисюк Константин Прокофьевич
Место рожденияТатарья
Дата рождения12.06.1937
Дата смерти20.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Отец: Борисюк Прокофий
Мать: Борисюк Анисья
Татарья
Бракосочетание
Около ?.04.1962
Жена: Борисюк Марина Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1963
Дочь: Ефимова Инна Константиновна
Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1969
Сын: Борисюк Эдуард Константинович
Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1969
Сын: Борисюк Эдуард Константинович
Мать ребёнка: Борисюк Марина Ивановна
Смерть
20.08.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область