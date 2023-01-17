Корсаков Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1520
Дата смертиОколо 1578
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1520
Отец: Корсаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1552
Сын: Корсаков Филипп Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1562
Сын: Корсаков Елизар Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1574
Сын: Корсаков Степан Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1578
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Корсакова Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана