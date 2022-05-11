Корсаков Семён Васильевич 1520 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Семён Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1520

умер Около 1578

Отец
Корсаков Василий МихайловичОколо 1470 г.р.
Дети
Корсаков Филипп СемёновичОколо 1552 г.р.
Корсаков Елизар Семёнович1562 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1520

Отец: Корсаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1552

Сын: Корсаков Филипп Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
1562

Сын: Корсаков Елизар Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
1574

Сын: Корсаков Степан Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1578

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Корсакова Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

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