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Корсаков Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1520

Дата смерти

Около 1578

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1520

Отец: Корсаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1552

Сын: Корсаков Филипп Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1562

Сын: Корсаков Елизар Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1574

Сын: Корсаков Степан Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1578
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Корсакова Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

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