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Корсаков Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1470

Дата смерти

Около 1521

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1470

Отец: Корсаков Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1520

Сын: Корсаков Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1524

Сын: Корсаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Лука Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1521
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