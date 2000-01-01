Корсаков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1470
Дата смертиОколо 1521
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1470
Отец: Корсаков Михаил Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1520
Сын: Корсаков Семён Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1524
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1521