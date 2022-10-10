Корсаков Иван Васильевич
мужской, родился Около 1524
умер Около 1580
ОтецКорсаков Василий МихайловичОколо 1470 г.р.
Дети
Корсаков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Корсаков Иван ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1524
Отец: Корсаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Около 1580