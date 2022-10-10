Корсаков Иван Васильевич Около 1524 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Иван Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1524

умер Около 1580

Отец
Корсаков Василий МихайловичОколо 1470 г.р.
Дети
Корсаков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Корсаков Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1524

Отец: Корсаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Смерть
Около 1580

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