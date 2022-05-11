Корсаков Филипп Семёнович
мужской, родился Около 1552, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
умер Неизвестно
ОтецКорсаков Семён Васильевич1520 г.р.
Дети
Корсаков Илья ФилипповичНеизвестно г.р.
Корсаков Пётр ФилипповичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1552
Отец: Корсаков Семён Васильевич
Мать: не указана
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно