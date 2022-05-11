Корсаков Филипп Семёнович Около 1552 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Филипп Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1552, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

умер Неизвестно

Отец
Корсаков Семён Васильевич1520 г.р.
Дети
Корсаков Илья ФилипповичНеизвестно г.р.
Корсаков Пётр ФилипповичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1552

Отец: Корсаков Семён Васильевич

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Пётр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Илья Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.