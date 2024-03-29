Корзинова (Чернобривец) Евфросиния Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1968
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Корзинов Григорий Васильевич
Мать: Корзинова Анна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чернобривец Лидия Петровна
Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1906
Сын: Чернобривец Леонид Петрович
Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович
Веселиновка, Київська область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кокоша Нина Петровна
Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович
Смерть
1968
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область