Корзинова (Чернобривец) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзинова (Чернобривец) Евфросиния Григорьевна

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Место рождения

Переволочная, Чернігівська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Корзинов Григорий Васильевич

Мать: Корзинова Анна

Переволочная, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чернобривец Лидия Петровна

Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1906

Сын: Чернобривец Леонид Петрович

Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович

Веселиновка, Київська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кокоша Нина Петровна

Отец ребёнка: Чернобривец Петр Михайлович

Прилуки, Чернігівська область
Смерть
1968
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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