Корзинов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корзин Василий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Корзинова Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Корзинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзинова Татиана Григорьевна
Мать ребёнка: Корзинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзинова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Корзинова Анна
Смерть
1903