Корзинов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзинов Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корзин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Корзинова Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Корзинова Анна

Переволочная, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзинова Татиана Григорьевна

Мать ребёнка: Корзинова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзинова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Корзинова Анна

Переволочная, Чернігівська область
Смерть
1903
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