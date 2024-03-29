Корзинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзинова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Корзинова Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич

Переволочная, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзинова Татиана Григорьевна

Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзинова Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич

Переволочная, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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