Корзинова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Корзинова Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзинова Татиана Григорьевна
Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзинова Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Корзинов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно