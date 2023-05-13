Чернобривец Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти27.09.1936
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чернобривец Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чернобривец Лидия Петровна
Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
05.08.1906
Сын: Чернобривец Леонид Петрович
Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна
Веселиновка, Київська область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кокоша Нина Петровна
Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна
Смерть
27.09.1936
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область