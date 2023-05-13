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Чернобривец Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

27.09.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чернобривец Михаил Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чернобривец Лидия Петровна

Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1906

Сын: Чернобривец Леонид Петрович

Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна

Веселиновка, Київська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кокоша Нина Петровна

Мать ребёнка: Корзинова Евфросиния Григорьевна

Прилуки, Чернігівська область
Смерть
27.09.1936
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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