Корсун (Будко) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Будко) Варвара Петровна

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Место рождения

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будко Петр Олимпиевич (Алимпиевич)

Мать: Будко Феодосия

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Бедрик Мария Артемовна

Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Константин Артемович

Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Петр Артемович

Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Артем Тимофеевич

Смерть
Около 1928
Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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