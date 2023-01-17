Корсун (Будко) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будко Петр Олимпиевич (Алимпиевич)
Мать: Будко Феодосия
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: Бедрик Мария Артемовна
Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун Константин Артемович
Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсун Артем Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1928