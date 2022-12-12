Будко Петр Олимпиевич (Алимпиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будко Петр Олимпиевич (Алимпиевич)

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Место рождения

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.05.1902

Сын: Будко Егор Петрович

Мать ребёнка: Будко Феодосия

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Будко Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Будко Феодосия

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Варвара Петровна

Мать ребёнка: Будко Феодосия

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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