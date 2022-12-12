Будко Петр Олимпиевич (Алимпиевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1902
Сын: Будко Егор Петрович
Мать ребёнка: Будко Феодосия
Рождение ребёнка
20.11.1906
Мать ребёнка: Будко Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Варвара Петровна
Мать ребёнка: Будко Феодосия
Смерть
Неизвестно