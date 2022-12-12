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Корсун Артем Тимофеевич

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Место рождения

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Бедрик Мария Артемовна

Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Петр Артемович

Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Константин Артемович

Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Варвара Петровна

Смерть
Около 1915
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