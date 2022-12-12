Корсун Артем Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: Бедрик Мария Артемовна
Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун Константин Артемович
Мать ребёнка: Корсун Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Варвара Петровна
Смерть
Около 1915