Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Кудрявцев Гавриил Иванович

Мать: Александра Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Скородумов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: (Скородумова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
04.08.1913

Сын: Скородумов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Скородумов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич

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