Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Кудрявцев Гавриил Иванович
Мать: Александра Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1911
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: (Скородумова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1913
Сын: Скородумов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1916
Сын: Скородумов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Скородумов Василий Андреевич