Александра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.07.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Комракова (Кудрявцева) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Сын: Кудрявцев Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Дочь: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Сын: Кудрявцев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Дочь: (Кудрявцева) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Сын: Кудрявцев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Сын: Кудрявцев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Дочь: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович
Сын: Кудрявцев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович