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Александра Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комракова (Кудрявцева) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1876

Сын: Кудрявцев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1880

Дочь: Платонова (Кудрявцева) Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Кудрявцев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1883

Дочь: (Кудрявцева) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кудрявцев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1889

Сын: Кудрявцев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1896

Сын: Кудрявцев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гавриил Иванович

Смерть
08.07.1907

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