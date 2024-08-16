Кудрявцев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1876
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1876
Отец: Кудрявцев Гавриил Иванович
Мать: Александра Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
02.01.1897
Мать ребёнка: Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1898
Мать ребёнка: Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1902
Дочь: (Кудрявцева) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: (Кудрявцева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна