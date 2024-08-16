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Скородумов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: (Скородумова) Александра Васильева

Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
04.08.1913

Сын: Скородумов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Скородумов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна

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