Скородумов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1911
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: (Скородумова) Александра Васильева
Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
04.08.1913
Сын: Скородумов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
12.03.1916
Сын: Скородумов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Скородумова (Кудрявцева) Мария Гавриловна