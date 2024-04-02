Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дмитриев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дмитриев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дмитриев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
22.07.1926

Сын: Дмитриев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Василий

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно
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