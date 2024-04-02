Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дмитриев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дмитриев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
22.07.1926
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Василий
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно