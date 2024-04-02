(Дмитриева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дмитриева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1907

Дата смерти

05.04.1993

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907

Отец: Дмитриев Василий

Мать: Екатерина

Смерть
05.04.1993
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