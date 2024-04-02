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Дмитриев Павел Васильевич
Дмитриев Павел Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
02.08.1943
Пол
Мужской
Отец
Дмитриев Василий
1864 г.р.
Мать
Екатерина
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Дмитриев Василий
Мать:
Екатерина
Смерть
02.08.1943
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