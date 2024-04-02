Дмитриев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дмитриев Василий

Мать: Екатерина

Смерть
02.08.1943
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