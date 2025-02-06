Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
женский, родилась Около 04.05.1823
умерла 14.11.1906
МатьШустамская (Перфильева) Александра Андреевна1804 г.р.
ОтецШустамский Николай АлександровичОколо 1780 г.р.
Супруги
Кругликов Николай Иванович01.12.1813 г.р.
Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич18.04.1803 г.р.
Дети
Кругликов Иван Николаевич12.06.1848 г.р.
Лыщинский Николай Анзельмович08.06.1853 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 04.05.1823
Бракосочетание
18.07.1847
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Кругликов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Иванович
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
08.06.1853
Сын: Лыщинский Николай Анзельмович
Отец ребёнка: Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич
Рождение ребёнка
16.03.1855
Дочь: Лыщинская Александра Анзельмовна
Отец ребёнка: Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич
Рождение ребёнка
05.03.1857
Сын: Лыщинский Михаил Анзельмович
Отец ребёнка: Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович
Отец ребёнка: Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций
Смерть
14.11.1906