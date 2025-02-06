Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна Около 04.05.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 04.05.1823

умерла 14.11.1906

Мать
Шустамская (Перфильева) Александра Андреевна1804 г.р.
Отец
Шустамский Николай АлександровичОколо 1780 г.р.
Супруги
Кругликов Николай Иванович01.12.1813 г.р.
Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич18.04.1803 г.р.
Дети
Кругликов Иван Николаевич12.06.1848 г.р.
Лыщинский Николай Анзельмович08.06.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.05.1823

Отец: Шустамский Николай Александрович

Мать: Шустамская (Перфильева) Александра Андреевна

Бракосочетание
18.07.1847

Муж: Кругликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Кругликов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Иванович

Бракосочетание
1853

Муж: Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич

Рождение ребёнка
08.06.1853

Сын: Лыщинский Николай Анзельмович

Отец ребёнка: Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич

Рождение ребёнка
16.03.1855

Дочь: Лыщинская Александра Анзельмовна

Отец ребёнка: Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич

Рождение ребёнка
05.03.1857

Сын: Лыщинский Михаил Анзельмович

Отец ребёнка: Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций

Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович

Отец ребёнка: Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций

Смерть
14.11.1906

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