Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич
мужской, родился 18.04.1803
умер 01.10.1868, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Лыщинская (Шустамская) Варвара НиколаевнаОколо 04.05.1823 г.р.
Дети
Лыщинский Николай Анзельмович08.06.1853 г.р.
Лыщинская Александра Анзельмовна16.03.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
08.06.1853
Сын: Лыщинский Николай Анзельмович
Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1855
Дочь: Лыщинская Александра Анзельмовна
Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
Смерть
01.10.1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург