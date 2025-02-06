Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич 18.04.1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лыщинский Рудольф-Анзельм Амброзиич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.04.1803

умер 01.10.1868, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Лыщинская (Шустамская) Варвара НиколаевнаОколо 04.05.1823 г.р.
Дети
Лыщинский Николай Анзельмович08.06.1853 г.р.
Лыщинская Александра Анзельмовна16.03.1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Жена: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1853

Сын: Лыщинский Николай Анзельмович

Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1855

Дочь: Лыщинская Александра Анзельмовна

Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Смерть
01.10.1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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