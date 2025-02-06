Кругликов Николай Иванович 01.12.1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Кругликов Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.12.1813

умер 02.03.1852

Супруги
Лыщинская (Шустамская) Варвара НиколаевнаОколо 04.05.1823 г.р.
Дети
Кругликов Иван Николаевич12.06.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1847

Жена: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Кругликов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Смерть
02.03.1852

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