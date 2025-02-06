Кругликов Николай Иванович
мужской, родился 01.12.1813
умер 02.03.1852
Супруги
Лыщинская (Шустамская) Варвара НиколаевнаОколо 04.05.1823 г.р.
Дети
Кругликов Иван Николаевич12.06.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1847
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Кругликов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
Смерть
02.03.1852