Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций 19.06.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.06.1850

умер 04.04.1882, Ленево, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Лыщинская Александра Анзельмовна16.03.1855 г.р.
Дети
Лыщинский Михаил Анзельмович05.03.1857 г.р.
Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович25.07.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1857

Сын: Лыщинский Михаил Анзельмович

Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович

Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна

Бракосочетание
10.11.1874

Жена: Лыщинская Александра Анзельмовна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лыщинская Барбара Анзельмовна

Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна

Рождение ребёнка
11.10.1877

Дочь: Лыщинская Изабелла Михалина Анзельмовна

Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна

Ленево, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
06.05.1879

Сын: Лыщинский Феликс-Адам Анзельмович

Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна

Ленево, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

Смерть
04.04.1882
Ленево, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

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