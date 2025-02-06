Лыщинский Анзельм-Жозеф-Бонифаций
мужской, родился 19.06.1850
умер 04.04.1882, Ленево, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Лыщинская Александра Анзельмовна16.03.1855 г.р.
Дети
Лыщинский Михаил Анзельмович05.03.1857 г.р.
Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович25.07.1861 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
19.06.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1857
Сын: Лыщинский Михаил Анзельмович
Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Лыщинский-Троекуров (Лыщинский) Владимир Анзельмович
Мать ребёнка: Лыщинская (Шустамская) Варвара Николаевна
Бракосочетание
10.11.1874
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лыщинская Барбара Анзельмовна
Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна
Рождение ребёнка
11.10.1877
Дочь: Лыщинская Изабелла Михалина Анзельмовна
Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна
Рождение ребёнка
06.05.1879
Сын: Лыщинский Феликс-Адам Анзельмович
Мать ребёнка: Лыщинская Александра Анзельмовна
Смерть
04.04.1882