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Лобач Анастасия Тихоновна
Лобач Анастасия Тихоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1945
Пол
Женский
Отец
Марченко Тихон
1870 г.р.
Мать
Марченко Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Марченко Тихон
Мать:
Марченко Наталья
Смерть
1945
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