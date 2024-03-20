Марченко Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1897
Мать ребёнка: Марченко Наталья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лобач Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Марченко Наталья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горовая Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Марченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красюк Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Марченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красюк Мария Тихоновна
Смерть
1943