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Марченко Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1897

Сын: Марченко Иван Тихонович

Мать ребёнка: Марченко Наталья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лобач Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Марченко Наталья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горовая Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Марченко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красюк Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Марченко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красюк Мария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
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