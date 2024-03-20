Марченко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1897

Сын: Марченко Иван Тихонович

Отец ребёнка: Марченко Тихон

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лобач Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Марченко Тихон

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горовая Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Марченко Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красюк Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Марченко Тихон

Смерть
1948
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