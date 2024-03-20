Марченко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1897
Отец ребёнка: Марченко Тихон
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лобач Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Марченко Тихон
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горовая Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Марченко Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красюк Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Марченко Тихон
Смерть
1948