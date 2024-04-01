Сухова (Богунова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Богунова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Богунов Яков Семенов

Мать: Богунова Агафья Григорьевна

Казахстан
Бракосочетание
26.01.1929

Муж: Сухов Андрей Петрович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.07.1929

Сын: Сухов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

Свид 157424 25 марта 1955
Рождение ребёнка
20.08.1935

Дочь: Панферова Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
19.07.1952

Сын: Сухов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Виктор

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Андрей

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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