Сухова (Богунова) Мария Яковлевна
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Богунов Яков Семенов
Казахстан
Бракосочетание
26.01.1929
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.07.1929
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
Свид 157424 25 марта 1955
Рождение ребёнка
20.08.1935
Дочь: Панферова Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
19.07.1952
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Виктор
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Андрей
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухов Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно