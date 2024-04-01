Сухов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1952

Дата смерти

19.10.1980

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952

Отец: Сухов Андрей Петрович

Мать: Сухова (Богунова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.1980
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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