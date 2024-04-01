Сухов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1952
Дата смерти19.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.1980
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область