Панферова (Сухова) Раиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935
Отец: Сухов Андрей Петрович
Мать: Сухова Мария Яковлевна
выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно