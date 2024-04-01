Панферова (Сухова) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панферова (Сухова) Раиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935

Отец: Сухов Андрей Петрович

Мать: Сухова Мария Яковлевна

выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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