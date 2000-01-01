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Спицын Конон Иванович

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Место рождения

Село Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Спицын Иван

Мать: Спицына Неизвестно

Село Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1738

Сын: Спицын Яков Кононович

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Афанасий Кононович

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1742

Сын: Спицын Захар Кононович

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1744

Сын: Спицын Георгий(Егор) Кононович

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1747

Сын: Спицын Акиндин Кононович

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варвара Кононовна

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Татьяна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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