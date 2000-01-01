Спицын Конон Иванович
Место рожденияСело Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Спицын Иван
Мать: Спицына Неизвестно
Село Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1740
Сын: Спицын Афанасий Кононович
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1744
Сын: Спицын Георгий(Егор) Кононович
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варвара Кононовна
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно