Спицына Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Спицын Афанасий Кононович
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Спицын Георгий(Егор) Кононович
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варвара Кононовна
Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно