Спицына Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Спицын Яков Кононович

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Спицын Захар Кононович

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Спицын Георгий(Егор) Кононович

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Спицын Акиндин Кононович

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варвара Кононовна

Отец ребёнка: Спицын Конон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Конон Иванович

Смерть
Неизвестно
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