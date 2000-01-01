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Спицын Захар Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Спицын Конон Иванович

Мать: Спицына Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1766

Сын: Спицын Семен

Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна

Бракосочетание
15.01.1768

Жена: Спицына Феодосия Андреевна

Верхнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Захар Кононович женился на вдовой второбрачной Феодосии Андреевне. Поручители: Артем Лукьянович, Матфей Стефанович
Рождение ребёнка
1768

Сын: Спицын Григорий

Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Спицын Афанасий

Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спицын Кондратий

Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна

Смерть
1807
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