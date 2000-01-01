Спицын Захар Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Спицын Конон Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Спицын Семен
Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна
Бракосочетание
15.01.1768
Верхнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Захар Кононович женился на вдовой второбрачной Феодосии Андреевне. Поручители: Артем Лукьянович, Матфей Стефанович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Спицын Григорий
Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Спицын Афанасий
Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спицын Кондратий
Мать ребёнка: Спицына Феодосия Андреевна
Смерть
1807