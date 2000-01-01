Спицын Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1702

Сын: Спицын Конон Иванович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Село Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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