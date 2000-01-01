Спицын Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Село Рудинка Скопинского Уезда, Рязанская область, Россия
Смерть
Неизвестно