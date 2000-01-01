Haring (Pereira Mendoza) Sarah
Место рожденияAmsterdam
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Amsterdam
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Бракосочетание
Около 1877
Муж: Haring Gabriel
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Rachel
Отец ребёнка: Haring Gabriel
Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Haring Issac
Отец ребёнка: Haring Gabriel
Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Haring Alexander
Отец ребёнка: Haring Gabriel
London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Haring Moses
Отец ребёнка: Haring Gabriel
London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Amelia
Отец ребёнка: Haring Gabriel
Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Haring John
Отец ребёнка: Haring Gabriel
London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
38. Alvington Crescent, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
Около 1924