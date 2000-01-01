Haring (Pereira Mendoza) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haring (Pereira Mendoza) Sarah

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Место рождения

Amsterdam

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Около 1880 г.р.
Около 1882 г.р.
Около 1885 г.р.
Около 1886 г.р.
Около 1889 г.р.
Около 1895 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Amsterdam
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Бракосочетание
Около 1877

Муж: Haring Gabriel

Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Rachel

Отец ребёнка: Haring Gabriel

Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Haring Issac

Отец ребёнка: Haring Gabriel

Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Haring Alexander

Отец ребёнка: Haring Gabriel

London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Haring Moses

Отец ребёнка: Haring Gabriel

London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Amelia

Отец ребёнка: Haring Gabriel

Whitechapel
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Haring John

Отец ребёнка: Haring Gabriel

London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
38. Alvington Crescent, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
Около 1924
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