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Haring John

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Место рождения

London Whitechapel, London

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Haring Gabriel

Мать: Haring Sarah

London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
1901
78 New Road Whitechapel, Whitechapel, London, England
Место жительства
02.04.1911
38. Alvington Crescent, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
Неизвестно
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