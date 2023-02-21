Haring Alexander
Место рожденияLondon Whitechapel, London
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Haring Gabriel
Мать: Haring Sarah
London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
1901
78 New Road Whitechapel, Whitechapel, London, England
Место жительства
02.04.1911
38. Alvington Crescent, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Photo Etcher
Смерть
Неизвестно