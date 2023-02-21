Haring Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHaring Alexander

Haring Alexander

Место рождения

London Whitechapel, London

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Haring Gabriel

Мать: Haring Sarah

London Whitechapel, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
1901
78 New Road Whitechapel, Whitechapel, London, England
Место жительства
02.04.1911
38. Alvington Crescent, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Photo Etcher
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close