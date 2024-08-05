Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1710
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1713
Сын: Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно