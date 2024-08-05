Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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