Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Леонтий Васильевич
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Симеоновна
Смерть
Неизвестно