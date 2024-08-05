Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Леонтьевич

Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Леонтий Васильевич

Мать: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Симеоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.